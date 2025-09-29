L’AMOUR C’EST MIEUX À TROIS Caraman

L’AMOUR C’EST MIEUX À TROIS

CENTRE CULTUREL DE CARAMAN Caraman Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

L’amour c’est mieux à trois est une comédie que vous pourrez retrouver le samedi 21 novembre 2026 au centre culturel de Caraman, pour un moment de rire !

Synopsis

Alice, coach en amour, rencontre Simon, célibataire névrosé. Seul point commun entre eux ce sont deux mammifères !

Contre toute attente, ils tombent amoureux. Mais après quelques mois de relation, le pire va leur arriver un gosse ! Entourés d’une belle-sœur autoritaire et d’un frère écolo-bobo, les jeunes parents devront relever le défi universel survivre à l’arrivée de bébé…

D’un coup d’un soir à la routine d’une vie de famille, de crises de couple en combats de biberons, ce duo attachant vous entraîne dans une comédie moderne et rythmée qui vous fera oublier vos enfants et vous donnera (quand même) l’envie d’en faire.

CENTRE CULTUREL DE CARAMAN Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 81 60

English :

L’amour c’est mieux à trois (Love is better with three people) is a comedy you can catch on Saturday, November 21, 2026 at Caraman’s cultural center, for a moment of laughter!

German :

L’amour c’est mieux à trois ist eine Komödie, die Sie am Samstag, den 21. November 2026, im Kulturzentrum von Caraman sehen können, um einen Moment des Lachens zu erleben!

Italiano :

L’amour c’est mieux à trois è una commedia che potrete vedere sabato 21 novembre 2026 al centro culturale di Caraman, per un momento di risate!

Espanol :

L’amour c’est mieux à trois es una comedia que podrás ver el sábado 21 de noviembre de 2026 en el centro cultural de Caraman, ¡para un momento de risas!

