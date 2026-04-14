Rendez-vous au Jardin d’En Galinou, Jardin d’en Galinou, Caraman

Rendez-vous au Jardin d’En Galinou 6 et 7 juin Jardin d’en Galinou Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre toute la journée, avec des visites guidées à 11 h et 15 h, le samedi et le dimanche.

Jardin d’en Galinou En Galinou, 31460 Caraman, Haute-Garonne, Occitanie Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie 0561832600 http://www.galinou.fr Quand nous sommes arrivés, le terrain était une friche carrée, de 8000 m2 en légère pente vers le sud, avec une source captée juste dans l’angle Nord-Est. Il a fallu tout faire à partir de rien, c’est ce qui nous plaisait. On a commencé par des arbres à l’est pour nous protéger du vent d’autan, puis on a planté les rocailles et les plates-bandes. Tout le travail de plantation, de taille, d’arrachage doit aboutir à ce qu’on voit un paysage et non pas un jardin. On met une plante là où nous pensons qu’elle sera bien et non pas là où elle ferait bien. Une grande rocaille traverse le jardin d’ouest en est le long d’une cassure de la pente. Cette rocaille s’est étendue petit à petit, d’abord à l’ouest, puis à l’est. Elle fait 300 m2 maintenant. Il nous a fallu 5 ans pour la construire. Puis on a créé des plate-bandes au nord de cette rocaille, des bassins pour prolonger la source, enfin on s’attaque au sud. Ouvert d’avril à fin juin sur réservation (5 €). De Toulouse, N 126 route de Castres, D 18 direction Revel, à Caraman suivre la D 11 vers le sud, direction Villenouvelle. Le jardin est à 3 km de Caraman sur la gauche.. Parking, animaux admis en laisse.

Visite libre toute la journée, avec des visites guidées à 11 h et 16 h, le samedi et le dimanche.

©Hubert Lelong