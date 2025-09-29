GREG EMPÊCHE-MOI

CENTRE CULTUREL DE CARAMAN Caraman Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Venez découvrir le One Man Show de Greg Empêche-moi qui se déroulera le samedi 17 octobre 2026 à 20h45 !

Synopsis

Greg empêche-moi se lance enfin sur scène pour son premier spectacle !

Tu veux voir ce que ça donne un youtubeur qui monte sur scène? Ça tombe bien ! Greg n’a pas pu s’empêcher de rajouter cette corde à son arc !

Empêche moi de monter sur scène et de te régaler ! Allez prends ton billet et ferme laaaa !!!!

Entrée 25€ 25 .

CENTRE CULTUREL DE CARAMAN Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 81 60

English :

Come and see the One Man Show by Greg Empêche-moi on Saturday, October 17, 2026 at 8:45pm!

German :

Erleben Sie die One Man Show von Greg Empêche-moi , die am Samstag, den 17. Oktober 2026 um 20.45 Uhr stattfindet!

Italiano :

Venite a vedere il One Man Show di Greg Empêche-moi sabato 17 ottobre 2026 alle 20.45!

Espanol :

Venga a ver el One Man Show de Greg Empêche-moi el sábado 17 de octubre de 2026 a las 20.45 horas

L’événement GREG EMPÊCHE-MOI Caraman a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE