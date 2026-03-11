MARCHE GOURMAND A CARAMAN

PLACE DU RAVELIN Caraman Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Samedi 20 juin, pour fêter l’été, rendez-vous sur la place du Ravelin à Caraman pour participer à un grand marché gourmand et festif.

En compagnie des commerçants de Caraman, plusieurs producteurs et artisans locaux vous donnent rendez-vous de 18h à 23h pour profiter de ce moment gourmand et musical.

Une buvette et plusieurs points de restauration seront présents sur place.

Au menu produits locaux, plats confectionnés par leurs producteurs, fromages directement sortis des fermes, desserts variés … Et toujours 100% local !

Et toute la soirée, un accompagnement musical rythmera votre repas. Un grand moment de convivialité.

Cette manifestation est co-organisée par la Mairie de Caraman, la Communauté de Communes Terres du Lauragais, Lauragais Tourisme et l’ACAC (Association Commerçants & Artisans de Caraman). .

PLACE DU RAVELIN Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr

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English :

To celebrate summer, join us on Saturday June 20 in Caraman’s Place du Ravelin for a large-scale gourmet market.

L’événement MARCHE GOURMAND A CARAMAN Caraman a été mis à jour le 2026-03-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE