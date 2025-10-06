DESPERATE MAMIES Caraman

DESPERATE MAMIES

Venez découvrir la comédie desperate mamies au centre culturel de Caraman le samedi 26 septembre 2026 à 20h45 !

Aux Les Lilas sont morts , petite maison de retraite idéalement située entre l’hôpital et le cimetière, se trouve Yolande Chatimois… Petite grand-mère sans histoire… Et pourtant… !

Entre un gain au loto, une mise sous tutelle, des migrants libyens, un aide-soignant révolutionnaire, une vaccination de trop et la crise ehpadique … C’est une pandémie d’évasions qui s’organise !!

Grâce à son aide-soignant Wahib, bodybuilder à ses heures perdues, l’entraînement a commencé et la révolution sera bientôt aux portes de l’EHPAD !

Desperate mamies c’est de l’amour, de l’amitié, de l’humanité. Mais surtout, surtout… une franche rigolade !!!

English :

Come and see the comedy desperate grannies at the Caraman cultural center on Saturday, September 26, 2026 at 8:45pm!

German :

Erleben Sie die Komödie desperate mamies im Kulturzentrum von Caraman am Samstag, den 26. September 2026 um 20.45 Uhr!

Italiano :

Venite a vedere la commedia Nonne disperate al Centro culturale Caraman sabato 26 settembre 2026 alle 20.45!

Espanol :

¡Ven a ver la comedia abuelas desesperadas en el centro cultural de Caraman el sábado 26 de septiembre de 2026 a las 20.45 horas!

