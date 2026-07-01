Bal des Pompiers de Crèvecoeur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand
lundi 13 juillet 2026 · Crèvecœur-le-Grand
Informations pratiques
Crèvecœur-le-Grand
Bal des Pompiers de Crèvecoeur-le-Grand
Place de L Hôtel de ville Crèvecœur-le-Grand Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 03:00:00
Date(s) :
2026-07-13
La ville de Crèvecœur-le-Grand vous invite à participer à la 4ᵉ édition du Bal des pompiers, qui se tiendra le lundi 13 juillet 2026 à partir de 19h00, sur la place de l’Hôtel de Ville.
Au programme de la soirée
-Défilé
-Feu d’artifice
-Food trucks
-Buvette
-Animation DJ
-Restauration sur place
Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble cette nouvelle édition du Bal des pompiers !
La ville de Crèvecœur-le-Grand vous invite à participer à la 4ᵉ édition du Bal des pompiers, qui se tiendra le lundi 13 juillet 2026 à partir de 19h00, sur la place de l’Hôtel de Ville.
Au programme de la soirée
-Défilé
-Feu d’artifice
-Food trucks
-Buvette
-Animation DJ
-Restauration sur place
Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble cette nouvelle édition du Bal des pompiers ! .
Place de L Hôtel de ville Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France
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English :
The city of Crévecœur-le-Grand invites you to participate in the 4th edition of the Firefighters’ Ball, which will take place on Monday, July 13, 2026, starting at 7:00 p.m., on the Town Hall square.
The evening’s program includes:
-Parade
-Fireworks
-Food trucks
-Refreshment stand
-DJ entertainment
-On-site dining
We hope to see many of you there to celebrate this new edition of the Firefighters’ Ball together!
L’événement Bal des Pompiers de Crèvecoeur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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