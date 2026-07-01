Informations pratiques

Crèvecœur-le-Grand

Bal des Pompiers de Crèvecoeur-le-Grand

Place de L Hôtel de ville Crèvecœur-le-Grand Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 03:00:00

Date(s) :

2026-07-13

La ville de Crèvecœur-le-Grand vous invite à participer à la 4ᵉ édition du Bal des pompiers, qui se tiendra le lundi 13 juillet 2026 à partir de 19h00, sur la place de l’Hôtel de Ville.

Au programme de la soirée

-Défilé

-Feu d’artifice

-Food trucks

-Buvette

-Animation DJ

-Restauration sur place

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble cette nouvelle édition du Bal des pompiers !

La ville de Crèvecœur-le-Grand vous invite à participer à la 4ᵉ édition du Bal des pompiers, qui se tiendra le lundi 13 juillet 2026 à partir de 19h00, sur la place de l’Hôtel de Ville.

Au programme de la soirée

-Défilé

-Feu d’artifice

-Food trucks

-Buvette

-Animation DJ

-Restauration sur place

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble cette nouvelle édition du Bal des pompiers ! .

Place de L Hôtel de ville Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France

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English :

The city of Crévecœur-le-Grand invites you to participate in the 4th edition of the Firefighters’ Ball, which will take place on Monday, July 13, 2026, starting at 7:00 p.m., on the Town Hall square.

The evening’s program includes:

-Parade

-Fireworks

-Food trucks

-Refreshment stand

-DJ entertainment

-On-site dining

We hope to see many of you there to celebrate this new edition of the Firefighters’ Ball together!

L’événement Bal des Pompiers de Crèvecoeur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis