Bal des pompiers de Limoges Ô Village 2026 Ô Village Couzeix
lundi 13 juillet 2026 · Ô Village · Couzeix
Informations pratiques
Couzeix
Bal des pompiers de Limoges Ô Village 2026
Ô Village 1 Allée du Stade Couzeix Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 16:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
À l’occasion des festivités du 14 juillet, Ô Village vous donne rendez-vous pour le Bal des Pompiers !
Début des festivités à 16h30, au programme
– Stands , ateliers , animations pour enfants et adultes.
– Sensibilisation au métier sapeur pompier
– Expo véhicules
– 19h Disco kids mousse.
– 22h Tirage de la tombola
– Show Pompiers
– 22h30 DJ Junior aux platines pour une soirée mousse et feu .
Ô Village 1 Allée du Stade Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ovillage87@gmail.com
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English : Bal des pompiers de Limoges Ô Village 2026
L’événement Bal des pompiers de Limoges Ô Village 2026 Couzeix a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Limoges Métropole