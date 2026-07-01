Bal des pompiers de Limoges Ô Village 2026 Ô Village Couzeix

Informations pratiques

Couzeix

Bal des pompiers de Limoges Ô Village 2026

Ô Village 1 Allée du Stade Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 16:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

À l’occasion des festivités du 14 juillet, Ô Village vous donne rendez-vous pour le Bal des Pompiers !

Début des festivités à 16h30, au programme

– Stands , ateliers , animations pour enfants et adultes.

– Sensibilisation au métier sapeur pompier

– Expo véhicules

– 19h Disco kids mousse.

– 22h Tirage de la tombola

– Show Pompiers

– 22h30 DJ Junior aux platines pour une soirée mousse et feu .

Ô Village 1 Allée du Stade Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ovillage87@gmail.com

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English : Bal des pompiers de Limoges Ô Village 2026

L’événement Bal des pompiers de Limoges Ô Village 2026 Couzeix a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Limoges Métropole