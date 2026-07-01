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Bal des pompiers de Limoges Ô Village 2026 Ô Village Couzeix

lundi 13 juillet 2026 · Ô Village · Couzeix

Bal des pompiers de Limoges Ô Village 2026 Ô Village Couzeix

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Ô Village
Adresse
1 Allée du Stade
Ville
87270 Couzeix
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Couzeix

Bal des pompiers de Limoges Ô Village 2026

Ô Village 1 Allée du Stade Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 16:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

À l’occasion des festivités du 14 juillet, Ô Village vous donne rendez-vous pour le Bal des Pompiers !

Début des festivités à 16h30, au programme
– Stands , ateliers , animations pour enfants et adultes.
– Sensibilisation au métier sapeur pompier
– Expo véhicules
– 19h Disco kids mousse.
– 22h Tirage de la tombola
– Show Pompiers
– 22h30 DJ Junior aux platines pour une soirée mousse et feu   .

Ô Village 1 Allée du Stade Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   ovillage87@gmail.com

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English : Bal des pompiers de Limoges Ô Village 2026

L’événement Bal des pompiers de Limoges Ô Village 2026 Couzeix a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Limoges Métropole

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