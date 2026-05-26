Bal des pompiers de Pouldreuzic et Plovan suivi d’un feu d’artifice. Pouldreuzic
Bal des pompiers de Pouldreuzic et Plovan suivi d’un feu d’artifice. Pouldreuzic lundi 13 juillet 2026.
Pouldreuzic
Bal des pompiers de Pouldreuzic et Plovan suivi d’un feu d’artifice.
D40 Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Bal des pompiers en bord de mer au niveau de la plage de Penhors le 13 Juillet 2025 à partir de 19h.
Entrée gratuite. .
D40 Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 67 58 04 10
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English :
L’événement Bal des pompiers de Pouldreuzic et Plovan suivi d’un feu d’artifice. Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden
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