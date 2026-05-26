Pouldreuzic

Bal des pompiers de Pouldreuzic et Plovan suivi d’un feu d’artifice.

D40 Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Bal des pompiers en bord de mer au niveau de la plage de Penhors le 13 Juillet 2025 à partir de 19h.

Entrée gratuite. .

D40 Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 67 58 04 10

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English :

L’événement Bal des pompiers de Pouldreuzic et Plovan suivi d’un feu d’artifice. Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden