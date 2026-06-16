Pouldreuzic

Visite guidée Chapelle de Penhors

Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-13

Percez les secrets de la chapelle avec un guide de la SPREV.

Située dans un cadre exceptionnel, face à la Baie d’Audierne, la chapelle de Penhors fondée au XIIIe siècle, tire son nom de son environnement naturel elle est bâtie non loin d’un petit étang d’où son nom (pen: tête et hors roseau). Elle comprend un petit arc de triomphe et un calvaire. A l’intérieur, les piles séparant le bas-côté de la nef, sont du type de l’école de Pont-Croix. Le clocher se trouve au milieu de la chapelle, là où la partie romane s’achevait. Les voûtes sont lambrissées.

Il s’agit d’un des hauts lieux de pèlerinage bigouden, le pardon a lieu début septembre. Pierre-Jakez Hélias écrit, dans Le Cheval d’orgueil Son grand pardon est le sommet de notre vie. C’est aussi notre orgueil car il réunit une telle foule d’étrangers au pays qu’il faut bien que notre Vierge soit l’une des plus puissantes parmi les dames des Cieux .

Organisée par les amis de la chapelle de Penhors .

Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 7 81 03 35 78

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English :

L’événement Visite guidée Chapelle de Penhors Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Pays Bigouden