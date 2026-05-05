Lectures à la plage Penhors Pouldreuzic

Pouldreuzic

Lectures à la plage

Penhors D40 Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-09

Face à la mer, venez écouter les histoires de Babeth et des bénévoles de la bibliothèque de Pouldreuzic… pour les enfants de 1 à 8 ans accompagnés d’un adulte.

En cas de pluie repli sous la yourte. .

Penhors D40 Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 77 37

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English : Lectures à la plage

L’événement Lectures à la plage Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-05-05 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN