UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage de couture rue de la mairie Pouldreuzic

Stage de couture rue de la mairie Pouldreuzic samedi 11 juillet 2026.

Lieu
rue de la mairie
Adresse
Espace Simone Weil
Ville
29710 Pouldreuzic
Département
Finistère
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Tarif

Pouldreuzic

Stage de couture

rue de la mairie Espace Simone Weil Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Venez vous essayer à la couture avec Marieke Beney , ouvert à tous. Organisé par l’association Pouldreuzic loisirs   .

rue de la mairie Espace Simone Weil Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 44 38 15 93 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de couture Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-06-26 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN

À voir aussi à Pouldreuzic (Finistère)