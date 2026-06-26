Stage de couture rue de la mairie Pouldreuzic
Stage de couture rue de la mairie Pouldreuzic samedi 11 juillet 2026.
Pouldreuzic
Stage de couture
rue de la mairie Espace Simone Weil Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Venez vous essayer à la couture avec Marieke Beney , ouvert à tous. Organisé par l’association Pouldreuzic loisirs .
rue de la mairie Espace Simone Weil Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 44 38 15 93
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English :
L’événement Stage de couture Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-06-26 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN
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