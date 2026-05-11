Concert Duo traverso-clavecin avec Tomoko Uemura et Emmanuel Rousson Lieu-dit Lababan Pouldreuzic dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Lieu-dit Lababan

Adresse : Eglise Lababan

Ville : 29710 Pouldreuzic

Département : Finistère

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tomoko Uemura et Emmanuel Rousson vous transportent au cœur de la musique allemande. À travers les œuvres de Jean-Sébastien Bach, Georg Friedrich Handel et Carl Philipp Emanuel Bach, le traverso et le clavecin dialoguent avec élégance et expressivité. Entre profondeur, virtuosité et délicatesse, ces sonates et pièces pour clavier révèlent toute la richesse et la sensibilité de ce répertoire.

Programme

Jean-Sébastien Bach (1685 1750)

Sonate en mi mineur pour traverso et basse continue

Adagio ma non tanto, Allegro, Andante, Allegro

Jean Sébastien Bach

partita n°2 pour clavecin en ut mineur
Sinfonia, Allemande, Courante, Sarabande, Rondeaux, Capriccio

Georg Friedrich Handel (1685- 1759)

Sonate en la mineur pour flûte et basse continue

Carl Philipp Emmanuel Bach (1714 1788)

Sonate en sol mineur pour traverso et clavecin obligé

Réservation conseillée https://artsenploz.bzh/concert-5-juillet/   .

L'événement Concert Duo traverso-clavecin avec Tomoko Uemura et Emmanuel Rousson Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Pays Bigouden

