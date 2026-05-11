Concert Duo traverso-clavecin avec Tomoko Uemura et Emmanuel Rousson Lieu-dit Lababan Pouldreuzic

Concert Duo traverso-clavecin avec Tomoko Uemura et Emmanuel Rousson dimanche 5 juillet 2026.
Lieu-dit Lababan Eglise Lababan Pouldreuzic Finistère
Début : 2026-07-05
Tomoko Uemura et Emmanuel Rousson vous transportent au cœur de la musique allemande. À travers les œuvres de Jean-Sébastien Bach, Georg Friedrich Handel et Carl Philipp Emanuel Bach, le traverso et le clavecin dialoguent avec élégance et expressivité. Entre profondeur, virtuosité et délicatesse, ces sonates et pièces pour clavier révèlent toute la richesse et la sensibilité de ce répertoire.
Programme
Jean-Sébastien Bach (1685 1750)
Sonate en mi mineur pour traverso et basse continue
Adagio ma non tanto, Allegro, Andante, Allegro
partita n°2 pour clavecin en ut mineur
Sinfonia, Allemande, Courante, Sarabande, Rondeaux, Capriccio
Georg Friedrich Handel (1685- 1759)
Sonate en la mineur pour flûte et basse continue
Carl Philipp Emmanuel Bach (1714 1788)
Sonate en sol mineur pour traverso et clavecin obligé
Réservation conseillée https://artsenploz.bzh/concert-5-juillet/ .
Lieu-dit Lababan Eglise Lababan Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne
