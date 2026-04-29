Spectacle Créatures par la Cie le Paradoxe du Singe savant Place Corentin Hénaff Pouldreuzic

Pouldreuzic

Spectacle Créatures par la Cie le Paradoxe du Singe savant

Place Corentin Hénaff Ecole publique Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

En partenariat avec La Maison du Théâtre à Brest Créatures est une ode à l’expression, aux choix et à la puissance de l’enfant quant à sa capacité de transformer sa colère pour s’inventer son propre monde. Émotion incontrôlable, la colère peut devenir un moteur permettant d’agir sur l’univers qui nous entoure. Un trio d’enfants qui n’entendent pas l’autorité, a compris que le monde des adultes est une vaste fumisterie. Cette petite bande s’est fait une promesse, à savoir, quand ils seront grands, faire de leur existence un grand carnaval. Reposant sur un décor minimaliste composé d’une fresque dessinée à la craie, ce spectacle tribal invite le public à prendre part à un bal réjouissant et à un tintamarre collectif mêlant danses, chants et confettis.

Direction artistique Anne-Sophie Boivin Texte Nicolas Turon en coécriture avec les comédien.ne.s Regard extérieur, création chorégraphique Lucie Lintanf Interprètes Cyril Fayard, Mario Béchetoille, Anne-Sophie Boivin Collaborations Wilda Philippe, Carolina Carol Garel Carballeira, Mariana Céspedes Boric et Sophie Sand Scénographie Germain Rolandeau Costumes le collectif des feutrières Vaïssa Favereau, Lili Torrès, Maria Palomeras, Jeanne Baillot Smadja, Pauline Ciocca, Anne-Sophie Boivin et les masques en collaboration avec les enfants de l’école de Gourlizon et les EHPAD de la Trinité (Plozévet) et Parc An Id (Pouldreuzic). Composition musicale Cyril Fayard Chargée de production/administration Audrey Figarol .

Place Corentin Hénaff Ecole publique Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 24 08 04 47

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English : Spectacle Créatures par la Cie le Paradoxe du Singe savant

L’événement Spectacle Créatures par la Cie le Paradoxe du Singe savant Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-04-29 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN