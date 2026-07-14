Bal des Pompiers de Saoû Saou
samedi 1 août 2026 · Saou
Informations pratiques
Saou
Bal des Pompiers de Saoû
Place des Cagnards Saou Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Rendez-vous le samedi 1 août pour le bal des pompiers du village de Saoû !
Concours de pétanque, soupe au pistou, snack
.
Place des Cagnards Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 00 43 info@saou.fr
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English :
See you on Saturday, August 1, for the Sao%FB Village Firefighters’ Dance!
Pétanque tournament, pistou soup, snacks
L’événement Bal des Pompiers de Saoû Saou a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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