Informations pratiques

Saou

Bal des Pompiers de Saoû

Place des Cagnards Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Rendez-vous le samedi 1 août pour le bal des pompiers du village de Saoû !

Concours de pétanque, soupe au pistou, snack

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Place des Cagnards Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 00 43 info@saou.fr

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English :

See you on Saturday, August 1, for the Sao%FB Village Firefighters’ Dance!

Pétanque tournament, pistou soup, snacks

L’événement Bal des Pompiers de Saoû Saou a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme