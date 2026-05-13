Balade contée forêt de Saoû Saou

Saou

Balade contée

forêt de Saoû RDV Devant l’Auberge des Dauphins Saou Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Au fil des comptines, des chants et des contes, observez le vivant qui chuchote ses secrets avec Léone Lecomte, conteuse. Un instant de féérie et d’imaginaire sous la fraîcheur des arbres.

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forêt de Saoû RDV Devant l’Auberge des Dauphins Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 02 25 aubergedesdauphins@ladrome.fr

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English :

Through rhymes, songs and tales, observe the living whispering its secrets with Léone Lecomte, storyteller. A moment of enchantment and imagination under the cool trees.

L’événement Balade contée Saou a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme