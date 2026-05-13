Balade contée forêt de Saoû Saou
Balade contée forêt de Saoû Saou mercredi 22 juillet 2026.
Saou
Balade contée
forêt de Saoû RDV Devant l’Auberge des Dauphins Saou Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Au fil des comptines, des chants et des contes, observez le vivant qui chuchote ses secrets avec Léone Lecomte, conteuse. Un instant de féérie et d’imaginaire sous la fraîcheur des arbres.
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forêt de Saoû RDV Devant l’Auberge des Dauphins Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 02 25 aubergedesdauphins@ladrome.fr
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English :
Through rhymes, songs and tales, observe the living whispering its secrets with Léone Lecomte, storyteller. A moment of enchantment and imagination under the cool trees.
L’événement Balade contée Saou a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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