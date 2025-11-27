Fête du Picodon et autres fromages de chèvre Saou

Fête du Picodon et autres fromages de chèvre

Dans tout le village Saou Drôme

Venez à Saoû pour deux jours de fête qui sentent le bouc! Depuis plus de 40 ans, pour les habitants de Saoû, ce 3e dimanche de juillet est incontournable! Foire de produits locaux, buvette avec vente à emporter.

Dans tout le village Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@fetedupicodon.com

Come to Saoû for two days of goat-scented festivities! For over 40 years, the 3rd Sunday in July has been a must for the people of Saoû! Local produce fair, refreshment stand with take-away.

