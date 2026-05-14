Saou

Festival Mozart le Off Exposition Paul Collins

Le village du Off Salle multi-activité Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Né en 1955 à Toronto, Paul Collins est un artiste pluridisciplinaire qui vit en France à Paris et à Saoû depuis 1982. Son travail mêle peinture, estampe et musique.

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Le village du Off Salle multi-activité Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Born in Toronto in 1955, Paul Collins is a multidisciplinary artist who has lived in France in Paris and Saoû since 1982. His work combines painting, printmaking and music.

L’événement Festival Mozart le Off Exposition Paul Collins Saou a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme