Festival Mozart le Off Exposition Paul Collins Saou
Festival Mozart le Off Exposition Paul Collins Saou samedi 4 juillet 2026.
Saou
Festival Mozart le Off Exposition Paul Collins
Le village du Off Salle multi-activité Saou Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Né en 1955 à Toronto, Paul Collins est un artiste pluridisciplinaire qui vit en France à Paris et à Saoû depuis 1982. Son travail mêle peinture, estampe et musique.
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Le village du Off Salle multi-activité Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Born in Toronto in 1955, Paul Collins is a multidisciplinary artist who has lived in France in Paris and Saoû since 1982. His work combines painting, printmaking and music.
L’événement Festival Mozart le Off Exposition Paul Collins Saou a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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