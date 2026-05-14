Festival Mozart le OFF Saou
Festival Mozart le OFF Saou samedi 4 juillet 2026.
Saou
Festival Mozart le OFF
Le village le OFF Salle multi-activité Saou Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Fougueux, impertinent, éclectique et vivant ! Petits et grands, passionnés ou curieux, venez profiter de deux jours de musique, de danse et de création pour célébrer l’esprit libre de Mozart autrement.
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Le village le OFF Salle multi-activité Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Fiery, impertinent, eclectic and lively! Young and old, passionate or curious, come and enjoy two days of music, dance and creation to celebrate Mozart?s free spirit in a whole new way.
L’événement Festival Mozart le OFF Saou a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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