Saou

Festival Mozart le OFF

Le village le OFF Salle multi-activité Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Fougueux, impertinent, éclectique et vivant ! Petits et grands, passionnés ou curieux, venez profiter de deux jours de musique, de danse et de création pour célébrer l’esprit libre de Mozart autrement.

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Le village le OFF Salle multi-activité Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Fiery, impertinent, eclectic and lively! Young and old, passionate or curious, come and enjoy two days of music, dance and creation to celebrate Mozart?s free spirit in a whole new way.

L’événement Festival Mozart le OFF Saou a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme