Saou

Festival Mozart le OFF Concert Voodoo Kane

Le village du Off, Esplanade Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 22:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le trio mené par le musicien sénégalais Nuru Kane mêle afro-beat, musique gnawa, rock et funk dans une musique envoûtante qui invite à la transe collective.

.

Le village du Off, Esplanade Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The trio, led by Senegalese musician Nuru Kane, mixes afro-beat, gnawa music, rock and funk in a bewitching soundtrack that invites collective trance.

L’événement Festival Mozart le OFF Concert Voodoo Kane Saou a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme