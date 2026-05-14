Festival Mozart le OFF Concert Voodoo Kane Saou
Festival Mozart le OFF Concert Voodoo Kane Saou dimanche 5 juillet 2026.
Saou
Festival Mozart le OFF Concert Voodoo Kane
Le village du Off, Esplanade Saou Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 22:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le trio mené par le musicien sénégalais Nuru Kane mêle afro-beat, musique gnawa, rock et funk dans une musique envoûtante qui invite à la transe collective.
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Le village du Off, Esplanade Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The trio, led by Senegalese musician Nuru Kane, mixes afro-beat, gnawa music, rock and funk in a bewitching soundtrack that invites collective trance.
L’événement Festival Mozart le OFF Concert Voodoo Kane Saou a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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