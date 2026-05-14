Festival Mozart le OFF Concert Le Fond D’la Classe Saou
Festival Mozart le OFF Concert Le Fond D’la Classe Saou samedi 4 juillet 2026.
Saou
Festival Mozart le OFF Concert Le Fond D’la Classe
Le village du Off, Esplanade Saou Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 21:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Vous les avez sûrement croisés à un moment ou à un autre, vous savez, ceux du fond d’la classe, ceux qui somnolent au chaud près du poêle, à cultiver leur poil dans la main Le Fond d’la Class
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Le village du Off, Esplanade Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
You’ve probably come across them at one time or another, you know, the ones at the back of the class, those who doze in the warmth of the stove, cultivating their hair in their hands: Le Fond d?la Class
L’événement Festival Mozart le OFF Concert Le Fond D’la Classe Saou a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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