Mozart le OFF Concert Paul Collins + Jacq Pochat Saou
Mozart le OFF Concert Paul Collins + Jacq Pochat Saou samedi 4 juillet 2026.
Saou
Mozart le OFF Concert Paul Collins + Jacq Pochat
Le village du Off Salle multi-activité Saou Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Paul Collins (Care NotCare) joue une musique improvisée qui se nourrit d’un amoncellement de styles et d’énergies, entre le post-rock et la no-wave. Il a joué avec J.J. Palix, Glenn Branca, Kasper T. Toeplitz, Erik M, Gauchoir, Caandides et P_LAB.
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Le village du Off Salle multi-activité Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Paul Collins (Care NotCare) plays improvised music that draws on a range of styles and energies, from post-rock to no-wave. He has played with J.J. Palix, Glenn Branca, Kasper T. Toeplitz, Erik M, Gauchoir, Caandides and P_LAB.
L’événement Mozart le OFF Concert Paul Collins + Jacq Pochat Saou a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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