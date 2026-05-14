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Mozart le OFF Concert Paul Collins + Jacq Pochat Saou

Mozart le OFF Concert Paul Collins + Jacq Pochat Saou samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Le village du Off Salle multi-activité

Ville : 26400 Saou

Département : Drôme

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Saou

Mozart le OFF Concert Paul Collins + Jacq Pochat

Le village du Off Salle multi-activité Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Paul Collins (Care NotCare) joue une musique improvisée qui se nourrit d’un amoncellement de styles et d’énergies, entre le post-rock et la no-wave. Il a joué avec J.J. Palix, Glenn Branca, Kasper T. Toeplitz, Erik M, Gauchoir, Caandides et P_LAB.
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Le village du Off Salle multi-activité Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Paul Collins (Care NotCare) plays improvised music that draws on a range of styles and energies, from post-rock to no-wave. He has played with J.J. Palix, Glenn Branca, Kasper T. Toeplitz, Erik M, Gauchoir, Caandides and P_LAB.

L’événement Mozart le OFF Concert Paul Collins + Jacq Pochat Saou a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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