Exposition participative, Auberge des dauphins, Saou

Informations pratiques

Exposition participative 19 et 20 septembre Auberge des dauphins Drôme

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’Auberge des Dauphins vous invite à plonger dans la mémoire intime et personnelle des habitants et visiteurs de la forêt de Saoûà travers une exposition.

Auberge des dauphins Forêt de Saoû, 26400 Saoû Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 76 00 09 http://www.aubergedesdauphins.fr Véritable porte d’entrée de la forêt de Saoû, site naturel classé, l’Auberge des Dauphins est le lieu privilégié de la découverte du site naturel.

Lieu d’expositions et de programmation culturelle, espace de détente et de rencontres, l’Auberge des Dauphins est une maison de site gérée par le département de la Drôme ayant pour ambition de susciter l’émotion, d’inciter à la réflexion sur la préservation de l’environnement et d’éclairer les rapports infiniment complexes qu’entretiennent l’être humain et son environnement.

Voulue par Maurice Burrus, alors propriétaire de la forêt, elle abrite le salon doré aux remarquables décors de gypses.

exposition

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