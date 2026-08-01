Gyslain.N Poney Fringant Au poney fringant Saou

Informations pratiques

Saou

Gyslain.N Poney Fringant

Au poney fringant 9 place de l’horloge Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Avec son nouveau spectacle ROYAL(E), Gyslain.N nous invite à danser sur de la poésie et poétiser sur du groove pour traverser les turbulences du monde sans se dérober.

.

Au poney fringant 9 place de l’horloge Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 75 32 28 62 contact@auponeyfringant.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With his new show ROYAL(E), Gyslain.N invites us %E0 to dance to poetry and let the groove inspire us to navigate the world’s turbulence without losing ourselves.

L’événement Gyslain.N Poney Fringant Saou a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme