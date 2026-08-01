Gyslain.N Poney Fringant Au poney fringant Saou
samedi 22 août 2026 · Au poney fringant · Saou
Informations pratiques
Saou
Gyslain.N Poney Fringant
Au poney fringant 9 place de l’horloge Saou Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Avec son nouveau spectacle ROYAL(E), Gyslain.N nous invite à danser sur de la poésie et poétiser sur du groove pour traverser les turbulences du monde sans se dérober.
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Au poney fringant 9 place de l’horloge Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 75 32 28 62 contact@auponeyfringant.fr
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English :
With his new show ROYAL(E), Gyslain.N invites us %E0 to dance to poetry and let the groove inspire us to navigate the world’s turbulence without losing ourselves.
L’événement Gyslain.N Poney Fringant Saou a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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