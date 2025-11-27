Foire aux fruits d’hiver

Le village Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 08:30:00

fin : 2026-11-15 17:00:00

Date(s) :

2026-11-15

Grande diversité de fruits d’hiver et produits de saison de qualité miel, confitures, foie gras, potiron, fruits confits, pommes, châtaignes, escargots, picodons, noix…de l’artisanat d’art et surtout de la bonne humeur!

.

Le village Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 4saisonspaysforetdesaou@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Great diversity of winter fruits and quality seasonal products: honey, jams, foie gras, pumpkin, candied fruits, apples, chestnuts, snails, picodons, walnuts… arts and crafts and above all good humour!

L’événement Foire aux fruits d’hiver Saou a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme