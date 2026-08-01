Marché laine et soie de Saou Artisanat textile et fibres naturelles Saou
mardi 25 août 2026 · Saou
Informations pratiques
Saou
Marché laine et soie de Saou Artisanat textile et fibres naturelles
Centre-bourg de Saou Saou Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 19:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Venez rencontrer des artisans et producteurs passionnés autour de la laine, de la soie et des fibres naturelles. Créations uniques, savoir-faire textiles et production locale seront au rendez-vous.
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Centre-bourg de Saou Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes toisondart26@gmail.com
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English : Marché laine et soie de Saou Artisanat textile et fibres naturelles
Come meet passionate artisans and producers who work with wool, silk, and natural fibers. You’ll find unique creations, textile craftsmanship, and locally made products.
L’événement Marché laine et soie de Saou Artisanat textile et fibres naturelles Saou a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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