Informations pratiques

Benfeld

Bal des pompiers et feu d’artifice

rue d’Ettenheim Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12 23:59:00

Date(s) :

2026-09-12

Rendez-vous dès 19h pour la soirée du 150e anniversaire des sapeurs-pompiers de Benfeld, avec bal, buvette, tartes flambées et feu d’artifice.

La ville vous donne rendez-vous pour célébrer le 150e anniversaire du corps des sapeurs-pompiers de Benfeld, avec au programme le bal des pompiers, une buvette et des tartes flambées, avant le feu d’artifice à 23h. .

rue d’Ettenheim Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 42 17

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English :

Join us starting at 7 p.m. for the Benfeld Fire Department’s 150th anniversary celebration, featuring a dance, a refreshment stand, tartes flambées, and fireworks.

L’événement Bal des pompiers et feu d’artifice Benfeld a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Grand Ried