Forum des Associations Santé Benfeld
jeudi 17 septembre 2026 · Benfeld
Informations pratiques
Benfeld
Forum des Associations Santé
1 rue d’Ettenheim Benfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-09-17 19:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Vous souhaitez mieux connaître les associations de santé près de chez vous, échanger avec des professionnels ou découvrir les dispositifs d’accompagnement existants ?
Rendez-vous au Forum des Associations Santé organisé par la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) du Pays d’Erstein et France Assos Santé (La Voix des Usagers).
Ouvert à tous, ce forum sera l’occasion de rencontrer les associations locales, les professionnels et les acteurs de la santé, de poser vos questions et de vous informer sur les ressources disponibles près de chez vous. .
1 rue d’Ettenheim Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 42 17 cpts.erstein.benfeld@gmail.com
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English :
L’événement Forum des Associations Santé Benfeld a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Grand Ried
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