Fête des associations et du sport Benfeld

Informations pratiques

Benfeld

Fête des associations et du sport

1 rue d’Ettenheim Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Venez découvrir les différentes associations culturelles et sportives de la ville de Benfeld.

La Ville de Benfeld vous donne rendez-vous au complexe sportif pour une journée festive, conviviale et familiale placée sous le signe du sport, du bien-être et de la vie associative.

À travers cet événement, la commune souhaite mettre en lumière le dynamisme de ses associations sportives, encourager la pratique d’une activité physique accessible à tous et favoriser les rencontres entre les habitants et les acteurs locaux.

Programme de la journée

9h30 Ouverture des inscriptions pour la course intergénérationnelle.

10h00 Départ de la course intergénérationnelle, ouverte à tous les publics (marche ou course, sans classement).

11h00 à 17h00 Ouverture des stands des associations au sein du complexe sportif, avec des démonstrations, des initiations et des animations sportives proposées tout au long de la journée

Une buvette et un service de restauration seront assurés par l’Alsacienne Handball Benfeld, permettant aux participants de partager un moment convivial tout au long de la manifestation.

Cette journée a pour ambition de promouvoir l’activité physique, de renforcer le lien social et de valoriser l’engagement du tissu associatif benfeldois.

Tout au long de la journée, découvrez et/ou initiez-vous à de nombreuses activités handball, boxe, judo, gymnastique, tir, tennis de table, padel, plongée, billard, danse, krav maga, pétanque… mais aussi animations culturelles et citoyennes proposées par les associations locales ! .

1 rue d’Ettenheim Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 42 17 mairie@ville-de-benfeld.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the different cultural and sports associations of the town of Benfeld.

L’événement Fête des associations et du sport Benfeld a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Grand Ried