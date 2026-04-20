Bal des Pompiers & feu d’artifice Fay-sur-Lignon
Bal des Pompiers & feu d’artifice Fay-sur-Lignon lundi 13 juillet 2026.
Fay-sur-Lignon
Bal des Pompiers & feu d’artifice
Place de la mairie Fay-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Sur la pace de la mairie:
Restauration sur place (snack) dès 19h30.
Feu d’artifice suivi du bal des sapeurs pompiers.
.
Place de la mairie Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
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English :
On the town hall piazza:
Catering on site (snack bar) from 7.30pm.
Fireworks followed by a firemen’s ball.
L’événement Bal des Pompiers & feu d’artifice Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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