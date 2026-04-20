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Bal des Pompiers & feu d’artifice Fay-sur-Lignon

Bal des Pompiers & feu d’artifice Fay-sur-Lignon lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 43430 Fay-sur-Lignon

Département : Haute-Loire

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Fay-sur-Lignon

Bal des Pompiers & feu d’artifice

Place de la mairie Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Sur la pace de la mairie:
Restauration sur place (snack) dès 19h30.
Feu d’artifice suivi du bal des sapeurs pompiers.
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Place de la mairie Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08 

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English :

On the town hall piazza:
Catering on site (snack bar) from 7.30pm.
Fireworks followed by a firemen’s ball.

L’événement Bal des Pompiers & feu d’artifice Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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