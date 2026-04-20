Fay-sur-Lignon

Bal des Pompiers & feu d’artifice

Place de la mairie Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Sur la pace de la mairie:

Restauration sur place (snack) dès 19h30.

Feu d’artifice suivi du bal des sapeurs pompiers.

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Place de la mairie Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

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English :

On the town hall piazza:

Catering on site (snack bar) from 7.30pm.

Fireworks followed by a firemen’s ball.

L’événement Bal des Pompiers & feu d’artifice Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal