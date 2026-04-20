Fay-sur-Lignon

Vogue annuelle

Place du foirail Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Du vendredi soir au dimanche soir, animations diverses, concours de pétanque, bal, repas dansant, buvette, manèges…

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Place du foirail Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 90 45 75

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English :

From Friday evening to Sunday evening, a variety of entertainment, pétanque competition, ball, dinner dance, refreshment bar, merry-go-rounds?

L’événement Vogue annuelle Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal