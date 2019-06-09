Bal des pompiers Fort-Mahon-Plage
Bal des pompiers Fort-Mahon-Plage lundi 13 juillet 2026.
Bal des pompiers
Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Bal des sapeurs pompiers organisé par l’Amicale des pompiers de Fort-Mahon-Plage à partir de 17h.
Buvette et restauration possible sur place, au niveau de l’esplanade !
Ouvert à tous !
Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00
English :
Firemen’s ball organized by the Amicale des pompiers de Fort-Mahon-Plage from 5pm.
Refreshments and food available on the esplanade!
Open to all!
L’événement Bal des pompiers Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2019-06-09 par OT DE FORT MAHON