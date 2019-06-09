Bal des pompiers

Fort-Mahon-Plage Somme

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-13 01:00:00

2026-07-13

Bal des sapeurs pompiers organisé par l’Amicale des pompiers de Fort-Mahon-Plage à partir de 17h.

Buvette et restauration possible sur place, au niveau de l’esplanade !

Ouvert à tous !

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

English :

Firemen’s ball organized by the Amicale des pompiers de Fort-Mahon-Plage from 5pm.

Refreshments and food available on the esplanade!

Open to all!

