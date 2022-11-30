Chapitre de la Confrérie de la Moule Fort-Mahon-Plage
Chapitre de la Confrérie de la Moule Fort-Mahon-Plage samedi 27 juin 2026.
Chapitre de la Confrérie de la Moule
Avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme
Fête de la Moule organisée par la confrérie de la moule de Fort Mahon Plage
Le cortège des confréries partira à 11h de l’esplanade de la mer pour se rendre à la salle polyvalente (rue des écoles) en passant par l’avenue principale. Intronisation des nouveaux membres vers 12h.
Confrérie de la moule de Fort-Mahon-Plage
Infos et réservation repas Confrérie de la moule de Fort-Mahon-Plage .
Avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 6 68 87 96 67
English :
Fête de la Moule organized by the Fort Mahon Plage mussel brotherhood
The procession of brotherhoods will leave at 11 a.m. from the esplanade de la mer via the main avenue to the salle polyvalente (rue des écoles). Induction of new members around 12 noon.
Info and meal reservation Confrérie de la moule de Fort-Mahon-Plage
