Théâtre: Le prénom Fort-Mahon-Plage

Théâtre: Le prénom

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage, l’office de tourisme et la municipalité

Lors d’un dîner familial, l’un des convives annonce que son épouse et lui ont décidé d’appeler leur fils à naître Adolphe , en référence au roman Adolphe de Benjamin Constant, tandis que les autres pensent immédiatement à Adolf Hitler. Cette déclaration provoque d’intenses débats sur les prénoms susceptibles d’être donnés ou non à des enfants. Le huis clos donne ensuite lieu à un véritable règlement de comptes entre les différents protagonistes dont les nombreuses années d’amitié et de relations familiales se retrouvent brusquement ébranlées. La critique du choix du prénom ne sera seulement qu’un prétexte pour les personnages de pouvoir se dire tout ce qu’ils ont véritablement sur le cœur et se cachaient jusqu’à maintenant

Tarif: Plein tarif 20€ Tarif réduit (étudiant demandeur d’emploi) 15€

Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage, l’office de tourisme et la municipalité

Lors d’un dîner familial, l’un des convives annonce que son épouse et lui ont décidé d’appeler leur fils à naître Adolphe , en référence au roman Adolphe de Benjamin Constant, tandis que les autres pensent immédiatement à Adolf Hitler. Cette déclaration provoque d’intenses débats sur les prénoms susceptibles d’être donnés ou non à des enfants. Le huis clos donne ensuite lieu à un véritable règlement de comptes entre les différents protagonistes dont les nombreuses années d’amitié et de relations familiales se retrouvent brusquement ébranlées. La critique du choix du prénom ne sera seulement qu’un prétexte pour les personnages de pouvoir se dire tout ce qu’ils ont véritablement sur le cœur et se cachaient jusqu’à maintenant

Tarif: Plein tarif 20€ Tarif réduit (étudiant demandeur d’emploi) 15€ .

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

English :

Theater at the Vox organized by the Casino de Fort-Mahon-Plage, the tourist office and the municipality

At a family dinner, one of the guests announces that he and his wife have decided to name their unborn son Adolphe , in reference to Benjamin Constant’s novel Adolphe, while the others immediately think of Adolf Hitler. This statement provokes intense debate about what names should or shouldn’t be given to children. The closed-door meeting then gives way to a real settling of scores between the various protagonists, whose many years of friendship and family relationships are suddenly shaken to the core. Criticism of the choice of first name is only a pretext for the characters to tell each other everything they really know and have been hiding until now

Price: Full price 20? Reduced rate (students ? unemployed) 15?

German :

Theater im Vox, organisiert vom Casino Fort-Mahon-Plage, dem Fremdenverkehrsamt und der Stadtverwaltung

Bei einem Familienessen verkündet einer der Gäste, dass er und seine Frau beschlossen haben, ihren ungeborenen Sohn Adolphe zu nennen, in Anlehnung an den Roman Adolphe von Benjamin Constant, während die anderen sofort an Adolf Hitler denken. Diese Aussage löst intensive Debatten darüber aus, welche Vornamen Kindern gegeben werden dürfen und welche nicht. In der Folge kommt es zu einer regelrechten Abrechnung zwischen den Protagonisten, deren jahrelange Freundschaften und Familienbeziehungen plötzlich erschüttert werden. Die Kritik an der Namenswahl ist nur ein Vorwand für die Figuren, um sich alles zu sagen, was sie wirklich auf dem Herzen haben und bisher vor sich selbst verbargen

Preis: Voller Preis 20? Ermäßigter Preis (Studenten, Arbeitsuchende) 15?

Italiano :

Teatro al Vox organizzato dal Casinò di Fort-Mahon-Plage, dall’ufficio del turismo e dal comune

Durante una cena di famiglia, uno degli invitati annuncia che lui e sua moglie hanno deciso di chiamare il figlio che sta per nascere Adolphe , in riferimento al romanzo Adolphe di Benjamin Constant, mentre gli altri pensano subito ad Adolf Hitler. Questa affermazione provoca un intenso dibattito sui nomi da dare o meno ai bambini. La riunione a porte chiuse lascia poi il posto a un vero e proprio regolamento di conti tra i vari protagonisti, la cui pluriennale amicizia e i cui rapporti familiari vengono improvvisamente scossi. La critica sulla scelta del nome è solo un pretesto per i personaggi per dirsi tutto ciò che hanno realmente nel cuore e che hanno tenuto nascosto fino ad ora

Prezzo: Prezzo intero 20? Ridotto (studenti ? disoccupati) 15?

Espanol :

Teatro en la Vox organizado por el Casino de Fort-Mahon-Plage, la oficina de turismo y el ayuntamiento

En una cena familiar, uno de los invitados anuncia que él y su mujer han decidido llamar a su hijo nonato Adolphe , en referencia a la novela Adolphe de Benjamin Constant, mientras que los demás piensan inmediatamente en Adolf Hitler. Esta declaración provoca un intenso debate sobre los nombres que deben o no deben ponerse a los niños. La reunión a puerta cerrada da paso entonces a un auténtico ajuste de cuentas entre los distintos protagonistas, cuyos largos años de amistad y relaciones familiares se ven repentinamente sacudidos. La crítica a la elección del nombre de pila no es más que un pretexto para que los personajes se digan todo lo que realmente llevan en el corazón y han estado ocultando hasta ahora

Precio: Tarifa completa 20? Tarifa reducida (estudiantes ? desempleados) 15?

L’événement Théâtre: Le prénom Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2025-10-07 par OT DE FORT MAHON