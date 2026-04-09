Bal des pompiers Rue du Bois de Kerquessaud Guérande
samedi 8 août 2026 · Rue du Bois de Kerquessaud · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Bal des pompiers
Rue du Bois de Kerquessaud Centre de secours de La Baule-Guérande Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
PRÊTS À ENFLAMMER LA PISTE DE DANSE ?
Les sapeurs-pompiers de La Baule-Guérande vous attendent nombreux pour leur traditionnel et incontournable Bal des Pompiers !
Au programme de cette soirée de folie
Ambiance de dingue avec DJ/Musique pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.
Buvette et restauration sur place pour reprendre des forces entre deux chorégraphies.
Convivialité, sourires et partages garantis avec vos héros du quotidien !
L’objectif ? Passer un moment inoubliable ensemble, faire la fête en famille ou entre amis, et soutenir l’Amicale de vos sapeurs-pompiers.
L’entrée est ouverte à tous (don possible au tonneau à l’entrée).
Alors, pas d’excuse on enfile sa plus belle tenue et on vient faire monter la température avec nous !
Venez nombreux et mettons le feu à la piste (et seulement à la piste) ! .
Rue du Bois de Kerquessaud Centre de secours de La Baule-Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bal des pompiers Guérande a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
À voir aussi à Guérande (Loire-Atlantique)
- Méditation guidée relaxation profonde Guérande 30 juillet 2026
- Marché des Bouquinistes Place Saint-Aubin Guérande 30 juillet 2026
- Jeux sur l’herbe Rue du Sénéchal Guérande 30 juillet 2026
- Visite guidée Balade gourmande Départ de l’Office de tourisme Guérande 30 juillet 2026
- Nocturne fantastique Guérande 30 juillet 2026