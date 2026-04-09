Bal des pompiers Rue du Bois de Kerquessaud Guérande

Informations pratiques

Guérande

Bal des pompiers

Rue du Bois de Kerquessaud Centre de secours de La Baule-Guérande Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

PRÊTS À ENFLAMMER LA PISTE DE DANSE ?

Les sapeurs-pompiers de La Baule-Guérande vous attendent nombreux pour leur traditionnel et incontournable Bal des Pompiers !

Au programme de cette soirée de folie

Ambiance de dingue avec DJ/Musique pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.

Buvette et restauration sur place pour reprendre des forces entre deux chorégraphies.

Convivialité, sourires et partages garantis avec vos héros du quotidien !

L’objectif ? Passer un moment inoubliable ensemble, faire la fête en famille ou entre amis, et soutenir l’Amicale de vos sapeurs-pompiers.

L’entrée est ouverte à tous (don possible au tonneau à l’entrée).

Alors, pas d’excuse on enfile sa plus belle tenue et on vient faire monter la température avec nous !

Venez nombreux et mettons le feu à la piste (et seulement à la piste) ! .

Rue du Bois de Kerquessaud Centre de secours de La Baule-Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

L’événement Bal des pompiers Guérande a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44