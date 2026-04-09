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AGENDA · Guérande

Bal des pompiers Rue du Bois de Kerquessaud Guérande

samedi 8 août 2026 · Rue du Bois de Kerquessaud · Guérande

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue du Bois de Kerquessaud
Adresse
Centre de secours de La Baule-Guérande
Ville
44350 Guérande
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Guérande

Bal des pompiers

Rue du Bois de Kerquessaud Centre de secours de La Baule-Guérande Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

PRÊTS À ENFLAMMER LA PISTE DE DANSE ? 
Les sapeurs-pompiers de La Baule-Guérande vous attendent nombreux pour leur traditionnel et incontournable Bal des Pompiers !

Au programme de cette soirée de folie
Ambiance de dingue avec DJ/Musique pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit. 
Buvette et restauration sur place pour reprendre des forces entre deux chorégraphies.
Convivialité, sourires et partages garantis avec vos héros du quotidien !

L’objectif ? Passer un moment inoubliable ensemble, faire la fête en famille ou entre amis, et soutenir l’Amicale de vos sapeurs-pompiers.
L’entrée est ouverte à tous (don possible au tonneau à l’entrée). 
Alors, pas d’excuse on enfile sa plus belle tenue et on vient faire monter la température avec nous ! 
Venez nombreux et mettons le feu à la piste (et seulement à la piste) !   .

Rue du Bois de Kerquessaud Centre de secours de La Baule-Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

L’événement Bal des pompiers Guérande a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44

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