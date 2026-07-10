Bal des Pompiers : rendez-vous le 18 juillet au Pellerin ! Centre de secours du Pellerin Le Pellerin

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-18 18:00 –

Gratuit : oui Tout public

L’Amicale des sapeurs-pompiers du centre de secours du Pellerin vous donne rendez-vous pour son Bal des Pompiers, le vendredi 18 juillet à partir de 18 h, sur le parvis du centre de secours, place du Champ de Foire. Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis dans une ambiance festive et chaleureuse. Au programme : musique, danse et bonne humeur tout au long de la soirée !Pour vous restaurer sur place, trois food trucks seront présents :? un food truck de burgers ;? un food truck de galettes ;? un food truck belge.Un bar sera également à votre disposition.L’animation musicale sera assurée par DJ Defra Event, qui fera vibrer la piste de danse jusqu’au bout de la nuit.Les sapeurs-pompiers du Pellerin vous attendent nombreux pour cette soirée ouverte à tous ! Informations pratiques Vendredi 18 juillet, à partir de 18 hSur le parvis du Centre de secours du Pellerin, place du Champ de FoireEntrée libre

Centre de secours du Pellerin Le Pellerin 44640

02 40 04 66 18 http://www.sdis44.fr



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