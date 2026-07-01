L’Étoile Verte fait escale au Pellerin les 25 et 26 juillet Le Pellerin Le Pellerin

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-25 –

Gratuit : oui Tout public

Les 25 et 26 juillet, Le Pellerin accueille l’Étoile Verte, un événement culturel itinérant porté par Nantes Métropole qui invite à découvrir autrement les paysages ligériens à travers des balades, des spectacles et des animations artistiques.Pendant quatre jours, la branche « Loire aval » de l’Étoile Verte reliera Bouguenais, Couëron, Indre, La Montagne, Le Pellerin et Saint-Jean-de-Boiseau autour d’une programmation gratuite mêlant patrimoine, nature, musique et création. Un week-end pour redécouvrir Le Pellerin Au Pellerin, plusieurs rendez-vous permettront de porter un regard nouveau sur les quais de Loire et le Canal de la Martinière.2Le samedi 25 juillet, les traversées du bac entre Couëron et Le Pellerin prendront des airs de scène flottante avec la cantatrice Claire Penisson et son spectacle « La diva passe son Bach… de Loire ». Une balade historique proposée par la Société des Historiens du Pays de Retz invitera également à remonter le temps le long des quais.Le dimanche 26 juillet, place au bien-être et à la découverte avec un réveil artistique mêlant yoga et saxophone au bord du Canal de la Martinière, suivi d’une balade cycliste chantée entre la Machinerie des Champs-Neufs et la cale des Carris.Tout au long du week-end, la Machinerie du Canal de la Martinière ouvrira exceptionnellement ses portes grâce aux bénévoles de l’ACCAM. Découvrez le programme détaillé au Pellerin ? Samedi 25 juilletAu fil de la Loire, mémoire d’un port – De 10h à 12hBalade historique avec la Société des Historiens du Pays de Retz.???? Départ place René Coty.« La diva passe son Bach… de Loire » – De 10h30 à 13hTraversées lyriques avec la cantatrice Claire Penisson.???? Sur le bac Couëron / Le Pellerin puis sous les halles du marché.? Dimanche 26 juilletRéveil bien-être artistique – De 10h à 11hYoga avec Christelle Pottier et accompagnement musical d’Olivier Besson.???? Canal de la Martinière (près du bateau mou).« Tout part à vélo » – De 11h à 13hVirée cycliste chantée proposée par la compagnie Garçons s’il vous plaît.???? Départ de la Machinerie des Champs-Neufs.? Samedi et dimancheVisite de la Machinerie du Canal de la Martinière en accès libre – De 8h à 21hConstruite à la fin du XIX? siècle pour permettre aux grands navires de rejoindre le port de Nantes, la Machinerie témoigne de l’histoire du Canal de la Martinière. Elle se visite tout au long du week-end grâce à l’Association culturelle du canal maritime de la Basse-Loire (ACCAM).???? Machinerie (Canal de la Martinière)Informations pratiquesAnimations gratuitesCertaines animations se déroulent en extérieur : pensez à prévoir une tenue adaptée.

Le Pellerin Le Pellerin 44640

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