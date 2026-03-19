Bal des pompiers Salle des fêtes Saint-Bonnet-Tronçais
Bal des pompiers Salle des fêtes Saint-Bonnet-Tronçais samedi 15 août 2026.
Bal des pompiers
Salle des fêtes Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Traditionnel bal organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers.
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Salle des fêtes Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 10 22
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English :
Traditional ball organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers.
L’événement Bal des pompiers Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-03-19 par Montluçon Tourisme