Informations pratiques

Saint-Bonnet-Tronçais

Tronçais Happy Trail

Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Rdv le 19 septembre pour une épreuve relais unique dans la région !​ 2h00 de Trail, seul, à 2 ou à 4 suivi d’une soirée after trail pour une ambiance garantie ! Sans oublier les courses enfants Graines de Traileurs (1 km) et Les P’tits Traileurs (2 km).

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Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

See you on September 19 for a one-of-a-kind relay race in the region! 2 hours of trail running—solo, in pairs, or in teams of four—followed by an after-trail party with a guaranteed great atmosphere! And don’t forget the kids’ races: Graines de Traileurs (1 km) and Les P’tits Traileurs (2 km).

L’événement Tronçais Happy Trail Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-08-07 par Montluçon Tourisme