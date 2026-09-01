Tronçais Happy Trail Saint-Bonnet-Tronçais
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Bonnet-Tronçais
Informations pratiques
Saint-Bonnet-Tronçais
Tronçais Happy Trail
Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Rdv le 19 septembre pour une épreuve relais unique dans la région ! 2h00 de Trail, seul, à 2 ou à 4 suivi d’une soirée after trail pour une ambiance garantie ! Sans oublier les courses enfants Graines de Traileurs (1 km) et Les P’tits Traileurs (2 km).
.
Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
See you on September 19 for a one-of-a-kind relay race in the region! 2 hours of trail running—solo, in pairs, or in teams of four—followed by an after-trail party with a guaranteed great atmosphere! And don’t forget the kids’ races: Graines de Traileurs (1 km) and Les P’tits Traileurs (2 km).
L’événement Tronçais Happy Trail Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-08-07 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Saint-Bonnet-Tronçais (Allier)
- Sortie Ecoute du brame CAP Tronçais Centre d’Activités du Patro de Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais 11 septembre 2026
- Trail Saint-Bonnet-Tronçais 19 septembre 2026
- Les champignons, en association avec les arbres Les Chanteraines Saint-Bonnet-Tronçais 3 octobre 2026
- Concours de belote Salle des fêtes Saint-Bonnet-Tronçais 11 octobre 2026
- Défilé d’Halloween Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais 31 octobre 2026