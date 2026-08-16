Sortie Ecoute du brame CAP Tronçais Centre d’Activités du Patro de Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais
vendredi 11 septembre 2026 · CAP Tronçais Centre d'Activités du Patro de Tronçais · Saint-Bonnet-Tronçais
Informations pratiques
Saint-Bonnet-Tronçais
Sortie Ecoute du brame
CAP Tronçais Centre d’Activités du Patro de Tronçais 14 avenue Nicolas Rambourg Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-22 22:30:00
Date(s) :
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À partir de mi-septembre, le roi de nos forêts se fait entendre jusque tard dans la nuit. Profitez d’une sortie pour tenter d’écouter son raire impressionnant !
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CAP Tronçais Centre d’Activités du Patro de Tronçais 14 avenue Nicolas Rambourg Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 00 23 cap.troncais@orange.fr
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English :
%C0 Starting in mid-September, the king of our forests%EA can be heard late into the night. Take a walk and try to%E9c catch a glimpse of his impressive roar!
L’événement Sortie Ecoute du brame Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-08-10 par Montluçon Tourisme
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