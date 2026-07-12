Grignoter dans le bocage Les Chanteraines Saint-Bonnet-Tronçais

Informations pratiques

Saint-Bonnet-Tronçais

Grignoter dans le bocage

Les Chanteraines Cybèle Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Le bocage recèle de nombreux fruits et amandes, mûres, merises, noisettes, sureau noir, prunelles, épine vinette, cornouiller mâle, cynorhodon, raisin sauvage… Apprenez à les identifier le 5 septembre, RDV à 9h, place du Faubourg à Ainay le Château.

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Les Chanteraines Cybèle Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 03 04 03 jeromedesbois03@orange.fr

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English :

The bocage is teeming with fruits and nuts: mulberries, wild cherries, hazelnuts, black elderberries, sloes, barberries, dogwood, rose hips, wild grapes… Learn how to identify them on September 5; meet at 9 a.m. at Place du Faubourg in Ainay-le-Château.

L’événement Grignoter dans le bocage Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-06-30 par Montluçon Tourisme