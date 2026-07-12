Grignoter dans le bocage Les Chanteraines Saint-Bonnet-Tronçais
samedi 5 septembre 2026 · Les Chanteraines · Saint-Bonnet-Tronçais
Informations pratiques
Saint-Bonnet-Tronçais
Grignoter dans le bocage
Les Chanteraines Cybèle Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Le bocage recèle de nombreux fruits et amandes, mûres, merises, noisettes, sureau noir, prunelles, épine vinette, cornouiller mâle, cynorhodon, raisin sauvage… Apprenez à les identifier le 5 septembre, RDV à 9h, place du Faubourg à Ainay le Château.
.
Les Chanteraines Cybèle Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 03 04 03 jeromedesbois03@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The bocage is teeming with fruits and nuts: mulberries, wild cherries, hazelnuts, black elderberries, sloes, barberries, dogwood, rose hips, wild grapes… Learn how to identify them on September 5; meet at 9 a.m. at Place du Faubourg in Ainay-le-Château.
L’événement Grignoter dans le bocage Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-06-30 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Saint-Bonnet-Tronçais (Allier)
- Bal des Pompiers Salle des Fêtes Saint-Bonnet-Tronçais 12 juillet 2026
- Seul.e en forêt la nuit Les Chanteraines Saint-Bonnet-Tronçais 30 juillet 2026
- Initiation à la pêche Mairie Saint-Bonnet-Tronçais 25 août 2026
- Trail Saint-Bonnet-Tronçais 19 septembre 2026
- Les champignons, en association avec les arbres Les Chanteraines Saint-Bonnet-Tronçais 3 octobre 2026