Les champignons, en association avec les arbres Les Chanteraines Saint-Bonnet-Tronçais

Informations pratiques

Saint-Bonnet-Tronçais

Les champignons, en association avec les arbres

Les Chanteraines Cybèle Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Indices de la biodiversité de l’écosystème forestier, les champignons soignent les arbres ou s’en nourrissent, ils sont aussi le lien essentiel entre les arbres de la forêt grâce au réseau mycorhizien.

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Les Chanteraines Cybèle Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 03 04 03 jeromedesbois03@orange.fr

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English :

As indicators of forest ecosystem biodiversity, fungi either help heal trees or feed on them; they also serve as the essential link between trees in the forest through the mycorrhizal network.

L’événement Les champignons, en association avec les arbres Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-06-30 par Montluçon Tourisme