Les champignons, en association avec les arbres Les Chanteraines Saint-Bonnet-Tronçais
samedi 3 octobre 2026 · Les Chanteraines · Saint-Bonnet-Tronçais
Informations pratiques
Saint-Bonnet-Tronçais
Les champignons, en association avec les arbres
Les Chanteraines Cybèle Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Indices de la biodiversité de l’écosystème forestier, les champignons soignent les arbres ou s’en nourrissent, ils sont aussi le lien essentiel entre les arbres de la forêt grâce au réseau mycorhizien.
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Les Chanteraines Cybèle Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 03 04 03 jeromedesbois03@orange.fr
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English :
As indicators of forest ecosystem biodiversity, fungi either help heal trees or feed on them; they also serve as the essential link between trees in the forest through the mycorrhizal network.
L’événement Les champignons, en association avec les arbres Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-06-30 par Montluçon Tourisme
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