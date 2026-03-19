Concours de pétanque Salle des fêtes Saint-Bonnet-Tronçais
Concours de pétanque Salle des fêtes Saint-Bonnet-Tronçais samedi 8 août 2026.
Concours de pétanque
Salle des fêtes Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Concours de pétanque organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers.
.
Salle des fêtes Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 10 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Petanque competition organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers.
L’événement Concours de pétanque Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-03-19 par Montluçon Tourisme