Concours de pétanque Salle des fêtes Saint-Bonnet-Tronçais

Concours de pétanque

Salle des fêtes Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Concours de pétanque organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers.

.

Salle des fêtes Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 10 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Petanque competition organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers.

L’événement Concours de pétanque Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-03-19 par Montluçon Tourisme