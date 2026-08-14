Retraite aux flambeaux Saint-Bonnet-Tronçais
vendredi 14 août 2026 · Saint-Bonnet-Tronçais
Informations pratiques
Saint-Bonnet-Tronçais
Retraite aux flambeaux
Ancienne Mairie Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Rendez-vous devant l’Ancienne Mairie pour la distribution des flambeaux et le défilé dans les rues, accompagné de la fanfare l’Indépendante d’Ainay le Château. Flambeaux à piles fournis sur place.
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Ancienne Mairie Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 10 22
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English :
Meet in front of the Old Town Hall for the distribution of torches and the parade through the streets, accompanied by the L’Indépendante d’Ainay-le-Château marching band. Battery-powered torches will be provided on site.
L’événement Retraite aux flambeaux Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-08-04 par Montluçon Tourisme
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