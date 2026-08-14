Informations pratiques

Saint-Bonnet-Tronçais

Retraite aux flambeaux

Ancienne Mairie Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Rendez-vous devant l’Ancienne Mairie pour la distribution des flambeaux et le défilé dans les rues, accompagné de la fanfare l’Indépendante d’Ainay le Château. Flambeaux à piles fournis sur place.

.

Ancienne Mairie Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 10 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet in front of the Old Town Hall for the distribution of torches and the parade through the streets, accompanied by the L’Indépendante d’Ainay-le-Château marching band. Battery-powered torches will be provided on site.

L’événement Retraite aux flambeaux Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-08-04 par Montluçon Tourisme