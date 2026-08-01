Randonnée pédestre et VTT Saint-Bonnet-Tronçais
dimanche 30 août 2026 · Saint-Bonnet-Tronçais
Informations pratiques
Saint-Bonnet-Tronçais
Randonnée pédestre et VTT
CAP Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Randonnée multisport organisée par l’AS Cérilly Football, avec 3 parcours de randonnée pédestre et 3 parcours de randonnée VTT. À l’arrivée un verre de l’amitié sera servi dans une ambiance conviviale. Buvette et snack sur place.
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CAP Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 58 81 thierry.lassauze@neuf.fr
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English :
A multisport hike organized by AS Cérilly Football, featuring 3 hiking trails and 3 mountain biking trails. Upon arrival, a friendly drink will be served in a welcoming atmosphere. Refreshments and snacks will be available on site.
L’événement Randonnée pédestre et VTT Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme
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