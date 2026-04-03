Défilé d’Halloween Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais

Informations pratiques

Saint-Bonnet-Tronçais

Défilé d’Halloween

Ferme de l’étang 5 rue de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Défilé d’Halloween organisé par l’Association des Parents d’Elèves

.

Ferme de l’étang 5 rue de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 82 01 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Halloween parade organized by the Parents’ Association

L’événement Défilé d’Halloween Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-04-03 par Montluçon Tourisme