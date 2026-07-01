Bal des pompiers Saint-Macaire
lundi 13 juillet 2026 · Saint-Macaire
Informations pratiques
Saint-Macaire
Bal des pompiers
Bas des remparts Saint-Macaire Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
RDV le 13 juillet en bas des remparts de St Macaire.
Dès 14h concours de pétanque
À partir de 15h animation pour les enfants, parcours pompiers, véhicules
19h animation danse avec l’association Le Prieuré !
23h feu d’artifice (en fonction de la météo)
Différents food-trucks salés et sucrés
Light Night Disco Mobile comme DJ
Tombola à 2€
Structure gonflable gratuite pour les enfants .
Bas des remparts Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 22 29 amicale.stma.53@gmail.com
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English : Bal des pompiers
L’événement Bal des pompiers Saint-Macaire a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers
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