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Bal des Sapeurs Pompiers de Clairac Stade Vivens Clairac

samedi 25 juillet 2026 · Stade Vivens · Clairac

Bal des Sapeurs Pompiers de Clairac Stade Vivens Clairac

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Stade Vivens
Adresse
Route Villeneuve
Ville
47320 Clairac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Clairac

Bal des Sapeurs Pompiers de Clairac

Stade Vivens Route Villeneuve Clairac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25 02:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Bal des sapeurs Pompiers de Clairac.
Bal des sapeurs Pompiers de Clairac.
Au programme jeux gonflables, bal et animation DJ.
Buvette et restauration sur place.   .

Stade Vivens Route Villeneuve Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   spamicaleclairac@gmail.com

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English : Bal des Sapeurs Pompiers de Clairac

Clairac Fire Department Ball.

L’événement Bal des Sapeurs Pompiers de Clairac Clairac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne

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