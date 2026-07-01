Bal des Sapeurs Pompiers de Clairac Stade Vivens Clairac

Informations pratiques

Clairac

Bal des Sapeurs Pompiers de Clairac

Stade Vivens Route Villeneuve Clairac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25 02:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Bal des sapeurs Pompiers de Clairac.

Bal des sapeurs Pompiers de Clairac.

Au programme jeux gonflables, bal et animation DJ.

Buvette et restauration sur place. .

Stade Vivens Route Villeneuve Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine spamicaleclairac@gmail.com

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English : Bal des Sapeurs Pompiers de Clairac

Clairac Fire Department Ball.

L’événement Bal des Sapeurs Pompiers de Clairac Clairac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne