Bal des Sapeurs Pompiers de Clairac Stade Vivens Clairac
samedi 25 juillet 2026 · Stade Vivens · Clairac
Informations pratiques
Clairac
Bal des Sapeurs Pompiers de Clairac
Stade Vivens Route Villeneuve Clairac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25 02:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Bal des sapeurs Pompiers de Clairac.
Bal des sapeurs Pompiers de Clairac.
Au programme jeux gonflables, bal et animation DJ.
Buvette et restauration sur place. .
Stade Vivens Route Villeneuve Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine spamicaleclairac@gmail.com
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English : Bal des Sapeurs Pompiers de Clairac
Clairac Fire Department Ball.
L’événement Bal des Sapeurs Pompiers de Clairac Clairac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne
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