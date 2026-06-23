Bal des Sapeurs Pompiers de Meilhan sur Garonne Meilhan-sur-Garonne
lundi 13 juillet 2026 · Meilhan-sur-Garonne
Informations pratiques
Meilhan-sur-Garonne
Bal des Sapeurs Pompiers de Meilhan sur Garonne
Place d’Armes Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Bal des Pompiers et Feux d’artifice.
Bal des sapeurs Pompiers et Feux d’artifice.
– 20h Repas Animée par Globule
– 23h Feu d’artifice .
Place d’Armes Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 14 11 07
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English : Bal des Sapeurs Pompiers de Meilhan sur Garonne
Firemen’s ball and fireworks.
L’événement Bal des Sapeurs Pompiers de Meilhan sur Garonne Meilhan-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Val de Garonne
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