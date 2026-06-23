Informations pratiques

Meilhan-sur-Garonne

Bal des Sapeurs Pompiers de Meilhan sur Garonne

Place d’Armes Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Bal des Pompiers et Feux d’artifice.

Bal des sapeurs Pompiers et Feux d’artifice.

– 20h Repas Animée par Globule

– 23h Feu d’artifice .

Place d’Armes Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 14 11 07

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English : Bal des Sapeurs Pompiers de Meilhan sur Garonne

Firemen’s ball and fireworks.

L’événement Bal des Sapeurs Pompiers de Meilhan sur Garonne Meilhan-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Val de Garonne