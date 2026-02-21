Deux Rivières

Bal des sapeurs pompiers

Terrain de foot Deux Rivières Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Bal des sapeurs pompiers de Cravant avec Dj Set Charly H. Feu d’artifice .

Terrain de foot Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal des sapeurs pompiers

L’événement Bal des sapeurs pompiers Deux Rivières a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois