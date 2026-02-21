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Bal des sapeurs pompiers Deux Rivières

Bal des sapeurs pompiers Deux Rivières lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Terrain de foot

Ville : 89460 Deux Rivières

Département : Yonne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Deux Rivières

Bal des sapeurs pompiers

Terrain de foot Deux Rivières Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Bal des sapeurs pompiers de Cravant avec Dj Set Charly H. Feu d’artifice   .

Terrain de foot Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80 

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English : Bal des sapeurs pompiers

L’événement Bal des sapeurs pompiers Deux Rivières a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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