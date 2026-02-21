Bal des sapeurs pompiers Deux Rivières
Bal des sapeurs pompiers Deux Rivières lundi 13 juillet 2026.
Deux Rivières
Bal des sapeurs pompiers
Terrain de foot Deux Rivières Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Bal des sapeurs pompiers de Cravant avec Dj Set Charly H. Feu d’artifice .
Terrain de foot Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80
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English : Bal des sapeurs pompiers
L’événement Bal des sapeurs pompiers Deux Rivières a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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