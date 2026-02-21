Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cravant joyau médiéval Deux Rivières

Cravant joyau médiéval Deux Rivières jeudi 16 juillet 2026.

Ville : 89460 Deux Rivières

Département : Yonne

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Deux Rivières

Cravant joyau médiéval

Deux Rivières Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Visite Guidée Cravant Joyau Médiéval   .

Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 14 48 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cravant joyau médiéval

L’événement Cravant joyau médiéval Deux Rivières a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

À voir aussi à Deux Rivières (Yonne)